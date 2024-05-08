الأربعاء 08 مايو 2024
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نافسوا 33 دولة.. "تعليم أسوان" تكرم المتفوقين في اختبار TOFAS للرياضيات

الطلاب المكرمين
الطلاب المكرمين

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأربعاء، الطلاب المتفوقين في اختبار TOFAS للرياضيات بمدرسة المستقبل، بحضور بشير عامر، مدير إدارة التعليم الخاص، وبخيت فهيم، رئيس مجلس إدارة المدرسة. 

وشمل التكريم، الطالبة رودينا محمد محمد بالصف الثالث الابتدائى، وحققت المركز الأول على مستوى العالم بمنافسة ٣٣ دولة، في زمن قياسى لحل الامتحان، بالإضافة إلى تكريم ٦١ من الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجة النهائية 100% على مستوى العالم في اختبار توفاس الدولي للرياضيات بالمدرسة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالمشاركة المتميزة لطلاب أسوان بالمسابقة ومدى الاستفادة منها فى تعزيز مهاراتهم فى الرياضيات والحساب الذهني، وشارك ٣٨٥٤ طالبًا بالمرحلة الثانية بشهر فبراير وحققوا نتائج متميزة وفي انتظار إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للمسابقة، كما قدم التحية لأولياء الأمور وكل المشرفين على المسابقة على الجهد المبذول منهم وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن ‏TOFAS هو اختبار دولى بالرياضيات لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم فى بلدان متعددة، وهذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

وفي سياق أخر، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لإدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن للإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجميل داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات بإعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى عروس المشاتى، ومنها حدائق الورد وفريال والطابية، لتستكمل تباعًا بباقى الحدائق، بالإضافة إلى تكثيف زراعة الجزر الوسطى وزيادة زراعة الأشجار، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق، والتى من بينها كورنيش النيل والمسلة الناقصة وغيرها، مع تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة، وتوفير مصادر الرى لتحقيق الإستدامه الكاملة لها. 

تعليم أسوان اختبار رياضيات تكريم الطلاب قياس القدرات منافسه دولة العالم

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