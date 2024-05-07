إخماد حريق هائل داخل مخزن خردة شمال أسوان (صور)

نجحت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء الثلاثاء، السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن خردة بمنطقة السلخانة التابعة لدائرة المدينة، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن للخردة بمنطقة السلخانة مجاور لعدد من المساكن.

انتقلت إلى مكان الحريق 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق قبل امتدادة للمساكن المجاورة.

ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون الحريق وقع بسبب جسم مشتعل.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

حريق هائل داخل مخزن خردة شمال أسوان

حريق هائل داخل مخزن خردة شمال أسوان