العثور على جثة شخص ملقاة وسط الزراعات بأسوان

شهدت قرية سلوا بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، عثور عدد من المارة على جثة ملقاة وسط الزراعات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص وسط الزراعات بقرية سلوا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه عثر عدد من الأهالى على جثة بعد انبعاثها رائحة، ليتوجه الأهالى إلى مكان الرائحة ليعثروا على الجثة وتم إخطار الشرطة.

وتم نقل الجثة إلي المشرحة وذلك بعد معاينة جهات التحقيق، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.