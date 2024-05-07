الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شخص ملقاة وسط الزراعات بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

شهدت قرية سلوا بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، عثور عدد من المارة على جثة ملقاة وسط الزراعات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة 
تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص وسط الزراعات بقرية سلوا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه عثر عدد من الأهالى على جثة بعد انبعاثها رائحة، ليتوجه الأهالى إلى مكان الرائحة ليعثروا على الجثة وتم إخطار الشرطة.

وتم نقل الجثة إلي المشرحة وذلك بعد معاينة جهات التحقيق، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

قرية سلوا العثور على جثة وسط الزراعات شمال أسوان المشرحة

مواد متعلقة

غدًا.. انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني بأسوان

إخماد حريق هائل داخل مخزن خردة شمال أسوان (صور)

تزامنًا مع عيد الربيع.. حديقة النباتات بأسوان تستقبل 1200 زائرا من مختلف الجنسيات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بالطريق الصحراوى فى أسوان

بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث انقلاب ملاكى شمال أسوان

بالأسماء.. مصر وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم شمال أسوان

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين شمال أسوان

محافظ أسوان يتابع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع فى الحدائق والجزر النيلية

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ورطة إسرائيل فى رفح

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟