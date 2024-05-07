غدًا.. انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني بأسوان

تنطلق صباح في صباح الغد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الرابع إلى السادس الابتدائى وصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى بأنواعه بمحافظة أسوان، إضافة إلى الصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى، وذلك للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

انطلاق امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية

وأكد محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (عام - تجريبى - خاص - مدارس يابانية- دمج) البالغ عددهم ١١٢ ألف ٨٦٣ تلميذ وتلميذة يؤدون امتحانهم غدًا فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، واللغة العربية والتربية الدينية بالنسبة لصفوف التعليم المجتمعى وعددهم ٢٦١٤ تلميذًا، بالإضافة لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج)، والبالغ عددهم ٢٩ ألف و٩٨٩ طالبًا وطالبة منتظم وخدمات.

أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف أخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد أية شكاوى أو مشكلات قد ترد من الطلاب أو أولياء أمورهم.

أشار الرشيدى إلى أن هناك العديد من اللجان التى قامت بالمرور على المدارس خلال الأيام السابقة، للتأكد من جاهزية اللجان والكنترولات، وكذلك تطبيق المدارس لكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بأعمال الامتحانات، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بالقواعد العامة المنظمة لسير الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر.