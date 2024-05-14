سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 14-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

مع قرب موعد أداء الحج لبيت الله يحرص المعتمرون على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث بلغ سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم بالبنك الأهلى المصرى 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، كما بلغ في بنك مصر سعر 12.58 جنيه للشراء، وقيمة 12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.56 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.51 جنيه للشراء.

12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.53 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 47 جنيها للشراء، و47.10 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 50.70 جنيه للشراء، و50.81 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء: 58.98 جنيه للشراء، وقيمة 59.10 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 152.82 جنيه للشراء، و153.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: مبلغ 12.79 جنيه للشراء، وقيمة 12.82 جنيه للبيع.

يُشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.