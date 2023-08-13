رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 محور اهتمام مئات الالاف من الطلاب وأسرهم حاليا المترقبين إعلان نتيجة تنسيق الجامعات حيث يرغب كل طالب في معرفة الكلية المرشح لها للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وفقا لقواعد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 والمتقدمين بأوراقهم في تنسيق المرحلة الأولى الاستعلام عن أسماء الكليات المرشحين إليها وفقا لضوابط مكتب التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني المعد لاستقبال تسجيل رغبات الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

يذكر أن المرحلة الأولى من التنسيق انطلقت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 حيث سجل طلاب المرحلة الأولى لطلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علوم، هندسة، أدبي) رغباتهم للإلتحاق بالكليات في الجامعات المصرية المختلفة وفقا للمجموع والشعبة الدراية والتوزيع الجغرافي الخاص بمحيط سكم الطالب.

كيفية معرفة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

خطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني ويمكن للطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى من التنسيق معرفة الكليات المرشحين إليها للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار خدمات نتائج التنسيق.

تحديد الشعبة الدراسية ومحافظة إقامة الطالب.

إدخال بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور الكلية والجامعة المرشح الطالب بالدراسة بها.

وعقب إعلان نتائج التنسيق يمكن للطلاب التقدم بأوراقهم إلى الكليات المرشحين لها في المواعيد المحددة لكل كلية على حد.

موعد المرحلة الثانية من التنسيق 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، وذلك قبيل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق حيث تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا تعلن فيه نتيجة المرحلة الاولى وموعد انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق والذي سيكون يوم 14 أغسطس 2023.