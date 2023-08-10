الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، كافة القائمين على العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، بضرورة التيسير على طلاب الثانوية العامة ومساعدتهم، والرد على تساؤلاتهم؛ حتى يتمكنوا من انتهاء عملية تسجيل رغباتهم، تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات، والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2023- 2024.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات، والخدمات الداعمة للطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن سير أعمال التسجيل الإلكتروني بسهولة ويسر.

وفي إطار ذلك، تفقد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، مقر مكتب التنسيق الإلكتروني بمركز الحاسب الآلي بقطاع 1 بالمدينة الجامعية للطلاب؛ للاطمئنان على سير أعمال التنسيق الإلكتروني داخل المركز ، تزامنا مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والمعاهد، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

وخلال الجولة ، حرص نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على متابعة عمل أجهزة الحاسب الآلي التي وفرتها الجامعة؛ لتسجيل رغبات الطلاب، وعددها 55 جهازا، كما تابع وجود العاملين بالمركز؛ حيث أثنى على جهدهم وعملهم ، منذ انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني، كما تفقد استراحة أولياء الأمور، داخل المركز والمعدة خصيصا؛ للتيسير عليهم، وعلى أبنائهم طوال فترة تسجيل الرغبات.

كما تفقد، "عبدالمولى"، أعمال الإحلال والتجديد بقطاع 2، موجها تعليماته بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد.

رافق الدكتور أحمد عبدالمولى ، خلال الجولة محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، ومحمد عبدالعظيم رئيس مركز الحاسب الآلي، وعدد من مديري الإدارات المختلفة بالمدن الجامعية.

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