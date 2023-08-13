الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا معتدل ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

أما بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 33 24
كفرالشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 30 24 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 36 25
نخل 35 18
كاترين 33 16
الطور 34 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 30 21
سيوة 34 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 37 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 28
شلاتين 38 28
حلايب 35 29
أبورماد 36 29 
رأس حدربة 35 28
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 23
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 41 27
الوادى الجديد 39 26
أبوسمبل 40 27
 

الأرصاد القاهرة طقس الغد درجات الحرارة البحر الاحمر

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