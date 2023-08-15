الفاو تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء مجددًا

علق الدكتور نادر نور الدين الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو، على ارتفاع أسعار القمح بعد قصف روسيا سفينة شحن حبوب في البحر الأسود، مضيفًا أن ما حدث رسالة من روسيا للغرب، وتحذير لعمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث إن الاتفاقية تمنح أوكرانيا حصة أكبر من الحصة المخصصة لروسيا.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن أسعار القمح سترتفع في ظل تعثر اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

وواصل: "نأمل الأيام القادمة أن يحدث اجتماع لحلحلة الأزمات وأن يكون هناك واسطة جديدة للعودة لاتفاق تصدير الحبوب، مشيرًا إلى أن طن القمح في الفترة الأخيرة ارتفع بمقدرا 50 دولارا، وهناك تأثر كبير في ارتفاعات أسعار الطاقة".

وأضاف: "عودة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء نأمل أن لا تعود، لأنها تكلف الدول العربية أمولًا طائلة، حيث كلفت مصر أكثر من 10 مليارات دولار تكلفة زيادة".

وأوضح أن القصف الروسي لسفينة الحبوب مجرد رسالة برفض التصدير قبل تنفيذ المطالب.