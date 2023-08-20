الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-8-2023

دواجن
دواجن

شهدت  أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في بورصة الدواجن، حيث تراجعت من 59 جنيها للكيلو مقابل أسعار اليوم 57 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 65 جنيها في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 20 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن لتسجل  104 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلد اليوم الأحد 20 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ البلد اليوم في بورصة الدواجن لتسجل  112 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 120 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ  فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الفراخ أمهات اليوم الأحد 20 أغسطس

لحم أمهات أبيض كيلو 57 جنيها.

تراجعت أسعار الفراخ أمهات اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 63 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار البط الحمام و النعام 20 أغسطس

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأحد 20 أغسطس 60 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 250 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 125 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) 65 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم 120 جنيه للكيلو.

لحم بط (مسكوفي)100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 400 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات)62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )59 جنيها للكيلو.

 سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 50 جنيه للكيلو.

اقرأ أيضاً

الفراخ بـ69.5 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

أسعار الفراخ الساسو أسعار الفراخ البلد أسعار الفراخ أمهات أسعارالبط الحمام والنعام 20 أغسطس التعاملات الصباحية

الأكثر قراءة

أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. وفضلها وثوابها

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها

النيابة تحقق مع عصابة سرقت أموالًا من شركة شهيرة بالعمرانية

ملتقى لتوظيف 10 آلاف بالقاهرة

تحصين 98% من رءوس الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة