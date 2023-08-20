التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-8-2023

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في بورصة الدواجن، حيث تراجعت من 59 جنيها للكيلو مقابل أسعار اليوم 57 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 65 جنيها في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 20 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 104 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلد اليوم الأحد 20 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ البلد اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 112 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 120 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ أمهات اليوم الأحد 20 أغسطس

لحم أمهات أبيض كيلو 57 جنيها.

تراجعت أسعار الفراخ أمهات اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 57 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 63 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار البط الحمام و النعام 20 أغسطس

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الأحد 20 أغسطس 60 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 250 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 125 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) 65 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم 120 جنيه للكيلو.

لحم بط (مسكوفي)100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 400 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات)62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 50 جنيه للكيلو.