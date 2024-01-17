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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يتساءل قطاع كبير من المصريين عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024، وذلك كونها مصدرا مهما للبروتين النباتي، وشهدت أسعار الدواجن استقرارا في السوق المحلية، حيث تراوحت بين 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ‘ذ تسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

وتم تداول أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن بين 73 و76 جنيهًا للكيلو في مناطق مختلفة، وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة إلى أن الأسواق المستقبلية الرئيسية لصادرات الدواجن المصرية تقع في الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا. 

وتستهلك مصر شهريًا حوالي 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، وقد نجحت مؤخرًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء بنسبة تصل إلى 97%.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

اليوم، استقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية عند 67 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وسجلت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية 71 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار الأمهات البيضاء 60 جنيهًا في المزرعة.

 أسعار الفراخ في بورصة "محمد عادل" اليوم الأربعاء 17-1-2024
 

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر

سعر الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 10-11-2023

سعر الفراخ اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن "محمد عادل" عند 67 جنيهًا، وصرح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة عبدالحكيم محمود بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار بهدف تعزيز صناعة الدواجن.

وشهدت أسعار الساسو في بورصة الدواجن "محمد عادل" انخفاضًا إلى 67 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 21 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 100 و110 جنيهات، في حين بلغ سعر الدواجن الساسو 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة "منير السقا" اليوم الأربعاء 17-1-2024

أما أسعار بورصة الدواجن اليوم "منير السقا" فقد بلغت 67 جنيهًا للدواجن البيضاء، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

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قبل دورات شهر رمضان.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

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أسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 17-1-2024

وسجل سعر الكتكوت الأبيض قفزة كبيرة في سعره إلى 24 و25 جنيها، وانخفض الكتكوت الساسو إلى 19 و20 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 60 جنيهًا.

 

أسعار البط اليوم الأربعاء 17-1-2024

تراوحت أسعار البط اليوم بين 90 و125 جنيها للكيلو، وتهدف وزارة الزراعة إلى زيادة معدلات تصدير الدواجن من خلال دخول أسواق السعودية والكويت خلال هذا العام، بعد نجاحها في الدخول ورادات مصرية من البط  إلى بعض الدول العربية أبرزها الإمارات وعمان العام الماضي.

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