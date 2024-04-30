الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار البيض فى الأسواق لهذا السبب

أحمد نبيل
أحمد نبيل

قال أحمد نبيل نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن سوق الدواجن عبارة عن عرض وطلب، حيث إن البيض والدواجن من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين، فهي سلعة حية.

 زيادة المعروض في الأسواق الفترة المقبلة 

وأوضح نبيل في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن أزمة أرتفاع أسعار البيض خلال الفترة الماضية علي الرغم من  تراجع أسعار الدواجن لها عدة أسباب، منها أن فترة البياض في الإنتاج أكبر من فترة التسمين، حيث إن فترة البياض تبدأ من 6 أشهر، علي العكس من فترة إنتاج الدواجن التسمين التي تكون 45 يوما فقط، لذلك لم نلحظ التغير في الأسعار بشكل مباشر مثل الدواجن.

وأشار نبيل إلى أن هناك أسبابا أخري، منها ارتفاع أسعار الكتكوت البياض أغلي بكثير من سعر كتكوت التسمين، حيث إن سعر كتكوت التسمين يصل إلي 85 جنيها مقارنة بسعر كتكوت الدواجن التسمين الذي يسجل 30 جنيها للكتكوت، مشيرًا إلى أنها كلها عوامل لها تاثير علي سعر المنتج النهائي للبيض، بإضافة إلى خروج عدد كبير من قطاع البياض الأمر الذي يؤثر علي حجم الإنتاج في النهاية.

وأسرد نبيل أنه مع خروج عدد من قطاع البياض تسبب في تراجع الأإتاج، حيث إن مصر كانت تنتج 1.2 مليون بيضة يوميًا، بدأ التراجع مع خروخ صغار المربين في القطاع إلي أن وصلت إلي 500 ألف بيضة يومية.

الإفراجات الجمركية

أما عن تراجع أسعار البيض خلال الفترة الحالية، فأشار أحمد نبيل إلي أن السبب وراء تراجع أسعار البيض خلال الفترة  الحالية  هو أن هذه  الفترة تكون عقب عيد الفطر ومع دخول فترة الامتحانات يكون هناك تراجع كبير على البيض، حيث إنها هي سلعه تعتمد علي العرض والطالب، مشيرًا إلي أنه من المتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن مع زيادة المعروض من البيض.

وأكد نبيل أن الأعلاف متوافرة في الأسواق بشكل كبير، مع استقرار أسعار الدولار، مشيرًا إلي أن ذلك سوف يكون له مردود إيجابي علي قطاع صناعة الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة.

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