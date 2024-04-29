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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استمرار تراجع الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 29 إبريل 2024

الفراخ
الفراخ

يبحث الكثير من محبي الدواجن على أسعارها مع بداية التعاملات داخل بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعارها تراج طفيف اليوم مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت اليوم 78 جنيه اليوم الأثنين، مقابل أسعار أمس الأحد التي سجلت 82 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن حي جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 29 -4 -2024

يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها مع بداية التعاملات، حيث شهدت أسعارها تراجع في أسعارالدواجن البيضاء اليوم لتسجل أسعارها مابين   77 جنيه و  78 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 88 جنيه.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 29-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن 28-4-2024

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 29 -4 -2024

الفراخ الساسو لا تقل أهمية عن الفراخ البيضاء، وقد يبحث الكثير من محبيها عن أسعارها مع بداية التعاملات، حيث شهدت أسعارها اليوم لتسجل أسعارها 89 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 100  جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 29 -4 -2024

سجل أسعار الفراخ البلدي اليوم سعر 120 جنيه في مستهل التعاملات الصباحية، بينما سجلت لحم أمهات أبيض 75 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأثنين 29 -4 -2024

أسعار البيض أحمر اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل سعر تراوح مابين  114 جنيه  و115 جنيه.

أسعار البيض أبيض اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل سعر تراوح مابين  114 جنيه  و115 جنيه

أسعار البيض بلدي اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل سعر تراوح مابين  119 جنيه  و120 جنيه.

أسعار مجزأت الدواجن 29 -4 -2024

سعر البانيه يتراوح ما بين 190 و200 جنيهات للكيلو الواحد في الأسواق

سعر الشيش طاووق 205 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الأوراك 92 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة 115  جنيهات.

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