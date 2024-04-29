أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 29-4-2024

يحرص عشاق ومحبي الدواجن بشكل يومي على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 29-4-2024 عبر جوجل، حيث أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، عن وجود تراجع جديد بأسعار الفراخ البيضاء اليوم، فتباع للمستهلك بقيمة 85 جنيهًا، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد؛ إذ كانت تباع للمستهلك بحوالي 90 جنيهًا، وذلك عقب حملات المقاطعة التي توسعت لمقاطعة البيض أيضًا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 29-4-2024

وتنشر "الدستور" أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 29-4-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، طبقًا لآخر التحديثات المعلنة من قبل بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن، لتتراوح ما بين مبلغ 74 إلى 76 جنيهًا للكيلو الواحد من أرض المزرعة، بينما سوف تصل الدواجن للمستهلك بسعر سيتراوح ما بين قيمة 85 إلى مبلغ 87 جنيهًا للكيلو، وقد يتنوع السعر من مكان إلى مكان آخر؛ إذ ستضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين

سجل سعر الكيلو ما بين مبلغ 117 وقيمة 125 جنيهًا للمستهلك.

وسجل سعر البانيه ما بين مبلغ 195 و210 جنيهات.

سعر كيلو الأوراك اليوم الأثنين

وصل سعر صدور الدجاج ما بين مبلغ 130 و135 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك قيمة 110 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البط البلدي ما بين مبلغ 115 و120 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين مبلغ 11.00 و12.00 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين قيمة 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي، الذي سيبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، ما بين 7.50 و8.00 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين، فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر قيمة 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو مبلغ 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين قيمة 125 و132 جنيهًا للطبق الواحد، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك ما بين مبلغ 145 و150 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض قيمة 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو مبلغ 125 جنيهًا.