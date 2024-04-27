تشهد الأسواق المصرية انخفاض فى أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 27 أبريل 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجعا ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 81 جنيهًا إلى 85 من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 90 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 27 أبريل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 81 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ90 جينهًا.

أسعار الفراخ البلدي السبت 27 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها وتصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سجل سعر الدواجن الساسو السبت "27 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 90 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ95 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم السبت 27 أبريل 2024

سجل سعر طبق بيض البلدي اليوم السبت 27 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها و121 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأبيض اليوم السبت 27 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 160 جنيها و170 جنيها.

سجل سعر طبق بيض الأحمر اليوم السبت 27 أبريل 2024 في بورصة الدواجن 155 جنيها و160 جنيها.

أسعار البانيه اليوم السبت 27 ابريل 2024

سجل البانيه اليوم السبت 27 أبريل 180 وتصل للمستهلك 200 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم السبت 27 ابريل 2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم السبت 27 ابريل 97 وتصل الي المستهلك 100 جنيها.

بينما سجل "الصدور" اليوم السبت 27 ابريل 140 جنيه وتصل المستهلك 150 جنيها.

سجلت اسعار "الأجنحة" اليوم السبت 27 أبريل بـ70 جنيها وتصل المستهلك 80 جنيها.

وسجل اسعار "الهياكل "اليوم السبت27 أبريل بـ50 جنيها وتصل الي المستهلك 60 جنيها.

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