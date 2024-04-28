ننشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن 28-4-2024 حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع طفيف بعد ارتفاع أمس حيث سجلت أمس 83 جنيه للكيلو في نهاية التعاملات المسائية في بورصة الدواجن، واليوم سجلت مع بداية التعاملات التي أعلنت عنها البورصة منذ قليل أنها تسجل 81 جنيه لليكلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن 28-4-2024 في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

لحم الفراخ البيضاء تراوح سعرها اليوم الأحد في بورصة الدواجن مابين 80 جنيه و81 جنيهـ وتصل للمستهلك بسعر 91 جنية للكيلو.

أسعارالفراخ الساسو اليوم الأحد

تراجع سعر لحم الفراخ الساسواليوم الأحد في بورصة الدواجن مابين لتجسل 88 جنيه و 89 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر يصل إلي 100 جنيه.

أسعارالفراخ البلدي اليوم الأحد

لحم الفراخ البلديا ليوم الأحد في بورصة الدواجن يسجل 120 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنية للكليو.

لحم أمهات أبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن تسجل 75 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم الأحد

سجلت أسعار الطن من علف الدواجن بين 22.5 و23 ألف جنيه.

بينما لغت متوسط أسعار الذرة اليوم 12 آلاف جنيه.

وسجّل سعرطن الصويا اليوم الأحد 28 ألف جنيه.

سجلت أسعار علف بادي اليوم الأحد 23000 جنيه للطن.

علف نامي اليوم الأحد 22700 جنيه للطن.

علف ناهي اليوم الأحد 22600 جنيه للطن.

علف بادي نامي اليوم الأحد 22000 جنيه للطن.

علف بياض 14 اليوم الأحد 19700 جنيه للطن.

علف بياض 16 اليوم الأحد 20200 جنيه للطن.

علف بياض 18 اليوم الأحد 20500 جنيه للطن.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأحد

سعر البانية اليوم في الأسواق مابين 200 إلي 220 جنيه في اليكلو.

وسجل سعر الأوراك من 98 إلى 105 جنيها.

سعر الكبد والقوانص 98 جنيها.

سعر كيلو الهياكل بـ 52 جنيها.

سعر جوز الحمام 145 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد 28 أبريل

سجلت أسعار طبق بيض أحمر 114 جنيه و115 جنيه

سجلت أسعار طبق بيض أبيض 114 جنيه و115 جنيه

سجلت أسعار طبق بيض بلدي 119 جنيه و120 جنيه.

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