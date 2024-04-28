الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن 28-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن

ننشر  أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن 28-4-2024 حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع طفيف بعد ارتفاع أمس حيث سجلت أمس 83 جنيه للكيلو في نهاية التعاملات المسائية في بورصة الدواجن، واليوم سجلت مع بداية التعاملات التي أعلنت عنها البورصة منذ قليل أنها تسجل 81 جنيه لليكلو.

"ولعوا فيها فى محل الفراخ".. حرق قاصر أثناء حياتها فى الفيوم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 28 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

 أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن  

ونستعرض في التقرير التالي  أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن 28-4-2024 في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 

لحم الفراخ البيضاء تراوح سعرها اليوم الأحد  في بورصة الدواجن مابين 80 جنيه  و81 جنيهـ وتصل للمستهلك بسعر 91 جنية للكيلو.

أسعارالفراخ الساسو اليوم الأحد 

تراجع سعر لحم الفراخ الساسواليوم الأحد  في بورصة الدواجن مابين لتجسل  88 جنيه و  89 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر يصل إلي 100 جنيه.

أسعارالفراخ البلدي اليوم الأحد 

لحم الفراخ البلديا ليوم الأحد  في بورصة الدواجن يسجل 120 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنية للكليو.

لحم أمهات أبيض اليوم الأحد  في بورصة الدواجن تسجل 75 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم الأحد 

  • سجلت أسعار الطن من علف الدواجن بين 22.5 و23 ألف جنيه.
  • بينما لغت متوسط أسعار الذرة اليوم  12 آلاف جنيه.
  • وسجّل سعرطن الصويا اليوم الأحد 28 ألف جنيه.
  • سجلت أسعار علف بادي  اليوم الأحد 23000 جنيه للطن.
  • علف نامي اليوم الأحد 22700 جنيه للطن.
  • علف ناهي  اليوم الأحد 22600 جنيه للطن.
  • علف بادي نامي اليوم الأحد 22000 جنيه للطن.
  • علف بياض 14 اليوم الأحد 19700 جنيه للطن.
  • علف بياض 16  اليوم الأحد 20200 جنيه للطن.
  • علف بياض 18  اليوم الأحد 20500 جنيه للطن.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأحد 

  • سعر البانية اليوم في الأسواق مابين 200 إلي 220 جنيه في اليكلو.
  • وسجل سعر الأوراك من 98  إلى 105 جنيها.
  • سعر الكبد والقوانص 98  جنيها.
  • سعر كيلو الهياكل بـ 52 جنيها.
  • سعر جوز الحمام 145 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد 28 أبريل

  • سجلت أسعار طبق بيض أحمر 114 جنيه و115 جنيه
  • سجلت أسعار طبق بيض أبيض 114 جنيه و115 جنيه
  • سجلت أسعار طبق بيض بلدي 119 جنيه و120 جنيه.

اقرأ أيضا 

اسعار الدواجن أسعارالفراخ البيضاء اليوم الأحد أسعارالفراخ الساسو أسعارالفراخ البيضاء أسعار الأعلاف سعر البانيه اليوم أسعار البيض اليوم سعر الوراك

مواد متعلقة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 24-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 15-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-3-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 فبراير 2024

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024 حسب آخر تحديث لها

الفراخ البيضاء بـ 84 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 1 فبراير 2024

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

الشقة فيها عفريت.. أب يخرج أبناءه من مسكنهم بحيلة شيطانية

"مصيلحى": قرار وقف الصيد وراء زيادة أسعار الأسماك.. وستنخفض فى هذا الموعد

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر