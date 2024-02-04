الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية.. وتعامل فورى لسحب تراكمات المياه

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

تجددت سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وسادت حالة من الاستقرار النسبي في عروس المتوسط، لتعود الأمطار المتوسطة اليوم تضرب المدينة، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع، اليوم الأحد، أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

من جانبها، قامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار، حيث أوضحت أنه تم رفع تراكمات مياه الأمطار بمنطقة بنك التعمير والإسكان ومظلوم، كما تم تمشيط شارع أبوقير ومحيط مدرسة سامى البارودى، وشارع شاكر الخياط، وجراح جليم لا يوجد أى تراكمات مياه، فضلًا عن استمرار متابعة جميع النقاط الساخنة التي يتم تراكم المياه بها للتعامل معها على الفور.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

وتابع التواجد الميداني لجميع الجهات التنفيذية لأعمال شفط مياه الأمطار والدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فورًا لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.


وتشهد الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الإثنين 22 يناير الماضي، حيث تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالمحافظة وشركة الصرف الصحي، وتم تمركز 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
سقوط الأمطار الأرصاد الجوية محافظة الاسكندرية الصرف الصحي غرفه العمليات الرئيسية حالة الطوارئ

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