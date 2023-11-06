الإعدام شنقا لعامل قتل عمته وزوجها لسرقة أموالهم في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، بمعاقبة عامل بمحل نظارات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بقتل كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا".

بداية الواقعة

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5430 لسنة 2023 جنايات محرم بك، بالعثور على جثتى لسيدة وزوجها، داخل الشقة محل سكنهم.



التحريات المتهم حاول سرقة أموالهم من غرفتهم

كانت التحقيقات أكدت أنه بالعثور على جثة كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" زوجها، داخل شقتهم، تبين قيام المتهم "م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بارتكاب الواقعة، بأن توجه لمسكنها حال كونه نجل شقيق المجنى عليها الاولى، التى سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجه المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله على مبلغ مالى مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة، وعقب توجها إلى باب الشقة تحصل المتهم على عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجنى عليه الثانى زوجها لاستبيان الأمر من غرفته، فقام المتهم بإلقائه على السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه على عنقة وخنق إياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف على عنق المجنى عليها الأولى عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل على مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا؛وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " ا.م.م" بالاعدام شنقا عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة، بعد اتهامه بقتل سيدة بعد أن استدراجها الي منزله، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار تامر محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير الدائرة فايز القطعاني.

وترجع احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، إخطار من أسرة المجني عليها، بعدم عودتها الي المنزل، وبتقنين البحث الجنائي توصلت ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب الي قيام المتهم بارتكاب الواقعة،وتم القاء القبض عليه.

وكشفت من التحقيقات قيام المتهم " ا.م.م" يعمل فرد أمن باحدي العقارات، بدائرة القسم، من ارتكابه الواقعة بعد أن استدرج المجني عليها "س.ال.ع"، وانه قد عزم النية علي قتلها، بعد أن استدرجها الي محل سكنه بدائرة القسم، وحال تواجدها بحديقة المنزل غافلها من الخلف بضربها باله حاده شاكوش علي راسها، ووجه لها ضربة أخري مستخدما حجر علي وجهها وتمكن من خنقها بيده، وجهز لجريمته ادوات فاس وكوريك وحفر لها حفره بحديقة المنزل ودفنها بها، واقر المتهم بقيامه بارتكاب الواقعة ودل علي مكانها والادوات المستخدمة في الجريمه، وتحرر المحضر رقم 4373 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم للمحاكمة بمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت الحكم علي المتهم في جلستها المنعقدة.