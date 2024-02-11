الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات سابقة.. الإعدام شنقًا لعامل بتهمة قتل شاب فى الشرقية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالإعدام شنقًا للمتهم "عبدالفتاح. أ" عامل، 23 عامًا،  لاتهامه بقتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما، بعد ورود رأي المفتي.

حملت القضية رقم 7691 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة صان الحجر، والمقيدة برقم 1839 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق.

صدر الحكم  برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، وسامح لاشين، وحازم بشير، وأمانة سر سامي سمير، وتامر عبدالعظيم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي، بوصول «هاني. ص»  ومقيم بقرية جزيرة الشافعي التابعة لمركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، بعد نقله من مكان العثور عليه بأرض زراعية.

كشفت التحقيقات أكدتها تحريات المباحث الجنائية عن صحة الواقعة، وتبين قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدًا لخلافات سابقة بين المجني عليه ووالدة المتهم، وعلى إثرها استدرج المجني عليه وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا، وما إن شلت مقاومته حتى باغته بنحر عنقه قاصدًا إنهاء حياته.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم، قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض عبارة عن «سكين»، وما إن ظفر به حتى انهال عليه بضربات متتالية بجسده، وبعد أن شلت مقاومته، نحر عنقه قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

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