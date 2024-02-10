السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لسائق بتهمة قتل والدته فى الإسكندرية

السجن المؤبد
السجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل والدته عمدا، بعد أن تعدى عليها ضربًا داخل مسكنهما بمنطقة باب شرقي.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم أبو السعود والمستشار تامر سليم والمستشار مدحت عبدالكريم.

بدأت الواقعة في القضية رقم 36086 لسنة 2023 بجنايات قسم شرطة باب شرقي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد بقتل مواطن والدته.

وبعد التحقيقات، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة باب شرقي من الأهالي بوفاة المجني عليها "ص.ح.ع" في العقد الثامن من العمر، ومن خلال الفحص تبين وجود آثار دماء بمقدمة الوجه ونزيف وكدمات، مما يؤكد وجود شبهة جنائية في واقعة وفاتها.

وأقر المتهم في التحقيقات بنشوب خلافات بينه وبين والدته، معتقدًا أنها تسببت في طلاقه من زوجته، مشيرًا إلى أنه يوم الواقعة توجه رفقة والدته لأحد البنوك للحصول على قرض.

وأضاف المتهم أنه في صباح اليوم التالي وجدها ملقاة على الأرض في دورة المياه وتعاني من جرح في وجهها، وكانت غائبة عن الوعي، فحملها إلى غرفة نومها، وبعد ذلك استدعى أحد أقاربه واستغاث بالجيران لطلب الإسعاف، وتبين أنها توفيت.

جنايات الإسكندرية السجن المؤبد منطقة باب شرقي قسم شرطة باب شرقى مديرية أمن الإسكندرية

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