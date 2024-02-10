السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر في البدرشين

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قرر قاضي المعارضات، بـ محكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس 4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر في البدرشين.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع  4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر في البدرشين.

البداية خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين أسفرت الحملة عن ضبط كلا من: "محمد ع"، '"عبدالعظيم ص"، "محمد ن"، جميعهم دون عمل، "محمد ش" صاحب معرض سيارات يحوزتهم "2 طبنجة معدلة، خرطوش أجنبي الصنع، عدد من الطلقات، خزينة"، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص حيازة أسلحة نارية وذخائر البدرشين

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