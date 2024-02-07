تجديد حبس "ديلر المرج" 15 يوما لاتهامه بترويج المخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى منقطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة قد أرسلت المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مسجل جنائيًا لإتجاره فى المواد المخدرة بدائرة المرج، وعثر بحوزته على 2،100 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.