نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم احتفال استقبال دفعتى 2019 و2020

شهد نادي قضاة مجلس الدولة بمحافظة الإسكندرية، بحضور المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة الإدارية العليا، حفل استقبال الدفعة المعينة من قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية 2019 و 2020.

من جانبه، قال المستشار حسني السلاموني، رئيس النادي، إن الحفل يتم للقضاه الذين تم تعينها هذا العام، حيث تم عمل حفل مماثل لدفعة 2017 و 2018 العام الماضي، و اشتمل الحفل على الأعضاء المعنيين فقط، وقد أقيم الحفل بنادي الشرطة بالإسكندرية، بحضور كل من المستشار سامي عبد الحميد أمين عام مجلس الدولة، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، وقد تضمن الحفل مجموعة من الكلمات من القضاة أصحاب الدفعات المعينة.

افتتاح المقر القبلي لنادي القضاة بالإسكندرية

وعلى صعيد آخر، افتتح المستشار حسني السلاموني رئيس النادي، نائبًا عن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، المقر القبلي لنادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، وذلك بحضور المستشار طه أبو الحسن سكرتير عام النادي، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.

وكان قد افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، نادي قضاة الإسكندرية، بعد تطويره بحضور المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من رجال الهيئات القضائية.

حضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء خالد البروي مدير الأمن، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

كما تفقد المستشار عمر مروان عددًا من القاعات الخاصة بالمداولة والمبنى الاجتماعي بعد تطويره والمكتبة، وأعقب ذلك لقاء الوزير بقضاة الإسكندرية، والذي كان من بينهم المستشار هشام بهلول أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار أحمد مهابة عضو مجلس إدارة النادي.

يذكر أن نادي القضاة شهد خلال الفترة الأخيرة تطويرًا شاملًا للمباني والخدمات المقدمة للقضاة وأسرهم، وبناء عدد من المباني الخدمية منها مكتبة تشمل عدد كبير من الكتب المتنوعة، و١٦ قاعة مداولة، ومكتب بريد، ومكتب لحجز تذاكر السكة الحديد، وكذلك فرع للبنك الأهلي وأخر لبنك الإسكندرية، وعيادة تأمين صحي.

حفل استقبال دفعتي 2019 و2020 بنادي قضاة مجلس