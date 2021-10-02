غدًا.. فتح باب التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية

قرر نادي قضاة الإسكندريه فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد الكلي لمجلس ادارة النادي، ابتداء من غدا الأحد حتى يوم الأربعاء القادم، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة التاسعة مساء.

وتم تشكيل لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وتشكيل اللجان اللازمه لادارة العملية الانتخابية برئاسة المستشار موسى النحراوي وعضوية كلا من المستشار عبد المطلب نصر، والمستشار عبد الناصر رمضان والمستشار تامر المغربي على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر.

وكان قد افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مبنى مجمع الخدمات المتكامل بمقر نادي قضاة الإسكندرية، بمنطقة بولكلي، شرقي المحافظة، و حضر الافتتاح كل من المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.