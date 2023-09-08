سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مساء الخميس، بحبس البلوجر سلمى الشيمي سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوى إباحي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قررت قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

تم القبض على البلوجر سلمى الشيمي بعد التقاطها صورة بذيئة أمام أحد الأهرامات بأهرمات القاهرة، ومقاطع الفيديو التي نشرتها، وكانت غير لائقة وتمت مشاركتها بهدف زيادة حساباتها بالمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الصور التي التقطتها الشيمي في الأهرامات أثارت غضب رواد التواصل الاجتماعي، وعلماء الآثار والمسؤولين، الذين وصفوها بأنها "استفزازية وغير محترمة"، بعد أن قامت بتصويرها وهي تقف أمام هرم سقارة مرتدية الزي الفرعوني الأبيض الضيق والاكسسوارات البراقة.

قواعد التصوير بجانب الآثار القديمة

من جانبه حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، من أن أي شخص يستهين بالمواقع الأثرية سيتعرض لعقوبات صارمة، مُشيرًا إلى أنَّ هناك قواعد صارمة معمولا بها في الأهرامات القديمة تحظر الصور غير اللائقة والمسيئة.

ويُحظر تصوير الآثار القديمة في كثير من الحالات، ويلزم البحث والتخطيط الدقيق لأي شخص يرغب في التقاط هذه المشاهد المذهلة.

بدأت الشيمي مسيرتها المهنية في عرض الأزياء في سن 25 عامًا، وصُنّف نشاطها عبر الإنترنت على أنه دعارة، لأنه تم إنتاجه لتحقيق مكاسب مادية، وفق ما رآه المتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشيمي تقوم عبر حسابتها على “إنستجرام” و"تيك توك" و"يوتيوب" بتحميل مقاطع فيديو تخدش الحياء والآداب العامة، وتتم مشاركة هذه المقاطع للجميع دون تمييز، الأمر الذي دفع الكثيرين من رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها، مطالبين بحذف حسابتها الشخصية ومعاقبتها لمنع الفتنة بين الأجيال.

اعترافات سلمى الشيمي

اعترفت البلوجر والموديل سلمى الشيمي بعرضها صورًا ومقاطع فيديو؛ تحتوي على العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب؛ بهدف زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت الشيمي في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: "أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيق تيك توك وإنستجرام، بس أنا عايزة أقول إن الفيديوهات دي أنا مسحتها من على صفحاتي من 8 شهور والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة".

وأضافت في اعترافاتها: “أنا لما كنت بنزل الفيديوهات العريانة دي كنت بنزلها للهزار والترفيه مع الناس والمتابعين وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي وده كل اللي حصل”.

من هي سلمى الشيمي؟

سلمى الشيمي هي عارضة أزياء مصرية ولدت في شبرا مصر بالقاهرة، وتبلغ من العمر 25 عاما، وتعمل موديل لعرض الأزياء بطريقة مميزة، وهي من العارضات المصريات اللاتي لقين شهرة واسعة على السوشيال ميديا.

القوات قد ألقت القبض عليها في 3 أبريل عام 2020 في مطار القاهرة الدولي، أثناء عودتها على متن الرحلة رقم 925 القادمة من الإمارات.

وتم ترحيلها من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، محل إقامتها، حيث انتهت نيابة الشؤون المالية والتجارية من التحقيقات معها.