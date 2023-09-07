الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

جريدة الدستور

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة  عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وتتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنها نشرت من مواقع التواصل الاجتماعى المتاحة للكافة للاطلاع على صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

سلمى الشيمي عارضة الأزياء سلمى الشيمي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

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