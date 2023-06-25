قبول استئناف البلوجر سلمى الشيمى وإلغاء حكم حبسها عامين

أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن قضية البلوجر سلمى الشيمي، حيث قررت قبول الاستئناف المقدم منها وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، كما قضت بإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، مع تحديد جلسة لنظرها في شهر يوليو المقبل.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء" سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، والتى أصدرت حكمها على المتهمة، وعقب الاستناف علي القرار قررت محكمة جنح المستأنف إحالة القضية إلي محكمة القاهرة الاقتصادية وإلغاء الحكم لعدم الاختصاص.