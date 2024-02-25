الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق عامل قتل طفلة في الإسكندرية إلى فضيلة المفتي

جثة طفلة
جثة طفلة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، إحالة أوراق المتهم "ع.ا.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبسه، وكذلك حبس المتهمة الثانية " س.ه.ز".

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من المستشفى العام، بوفاة المجنى عليها الطفلة " س.ع.ج" بعد التعدى عليها بالضرب، بدائرة القسم.

 

تبين من التحقيقات، أنه بدائرة قسم الدخيلة قيام المتهم الأول " ع.أ.ع" عامل مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجنى عليها الطفلة "س.ع.ج"، بعد إذ أشبعها المتهم الأول ضربا والاعتداءات البدنية ضربا بالأيدى والأرجل من كافة أنحاء جسدها الهزيل، ثم رطم رأسها الضئيل بالحائط، حتى أيقن وفاتها، وكان ذلك فى تواجد المتهمة الثانية "س.ه.ز" ربة منزل على مسرح الجريمة، وعدم منعها من حماية الطفلة المجنى عليها نجلتها من الأذى البدنى الواقع عليها من قبل المتهم الأول.

 

وكشفت التحقيقات، إلى وصول جثمان الطفلة "س.ج ع" إلى مستشفى العجمى العام، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت، أنها تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحابها بناتها الثلاثة ومن ضمنهما المجنى عليها، حيث استقرت بشقة بمنطقة الهانوفيل، وأضافت أن المتهم الأول كان يتردد عليها، واعتدى بالضرب على المجنى عليها حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها.

محكمة جنايات الإسكندرية مفتى الجمهورية ل الراي الشرعي أحداث القضية الأجهزة الأمنية قسم الدخيلة

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