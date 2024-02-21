الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام للمتهمين بقتل "طبيب أسيوط"

الإعدام
الإعدام

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء،  أوراق 3 متهمين إلى المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة استدراج طبيب بيطري يعمل في تجارة العقارات إلى طريق أسيوط الصحراوي الشرقي بدعوي  تسوية الخلافات بينه وبين أحد منافسيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.

تعود وقائع القضية رقم 16419 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الفتح بالعثور على سيارة متروكة بجانب الطريق بالظهير الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية عرب مطير دائرة مركز الفتح ولم يستدل على مالكها.

وبإجراء التحريات السرية والميدانية تبين أنها ملك المجني عليه، طبيب بيطري، ويعمل في الاتجار بالعقارات مقيم قرية درنكة مركز أسيوط، وأنه مبلغ بتغيبه عن منزله منذ 4 أيام، وتحرر محضر.

وشكل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، فريق بحث من مباحث مركزي الفتح وأسيوط لكشف ملابسات الواقعة، وتم وضع خطة تضمنت فحص خط سير المتغيب واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وفحص خلافات المتغيب وفحص مداخل القرية التي يقيم بها المتغيب ومخارجها وفحص أقارب المتغيب وخلافاته وفحص معاملاته التجارية وفحص مكان العثور على السيارة والاستعانة بالمصادر السرية.

وتبين من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا وشقيقه، مقيمين قرية الحمام مركز أبنوب، وشخص ثالث مقيم قرية الواسطى مركز الفتح.

جنايات أسيوط المفتي طبيب بيطري تجارة العقارات مركز الفتح المستشار محمد فاروق علي الدين

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