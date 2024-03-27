قرار من النيابة بشأن جثة غريق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

صرحت النيابة العامة بالإسكندرية، بدفن جثه شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل، غرب المحافظة منذ 4 أيام، رغم التحذيرات من النزول لمياه البحر، وسرعة طلب تحريات المباحث، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

كان قد اتنشل الغواصون وقوات الإنقاذ النهري جثة سيف الدين رمضان، من شاطئ النخيل بعد ان ظهرت بين الحاجز الرابع والخامس وتم انتشاله مباشرة وتم تسليمه إلى الإسعاف تمهيدا لنقله إلى المشرحة وإنهاء الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ذويه ودفنه.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية من قسم شرطة العامرية اول لتحرير محضر بالواقعة وتبين أن حالة الغرق لشاب في العقد الثاني من العمر ويدعى سيف الدين رمضان رشدي، ويبلغ من العمر 21 سنة من محافظة الجيزة، وحضر رفقة مجموعة من أصدقائه ضمن رحلات اليوم الواحد، وعقب نزولهم البحر غرق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.