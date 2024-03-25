تأييد حبس عاطل 3 سنوات لاستغلال فتاه في الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي الزقم، رئيس المحكمة، تأييد الحكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات الصادر علي عاطل وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه والمصادرة والمراقبة لمدة مساوية.

وذلك بعد اتهامه بالاتجار في البشر واستغلال فتاه في الأعمال المنافية للآداب، صدر القرار بعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى والمستشار محمد هيثم مزيد والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة علي حسين.

بلاغ بقيام المتهم باستغلال المجني عليها في أعمال منافية للآداب

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 18083 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط حماية الآداب وضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر قيام المتهم باستغلال المجني عليها بأعمال منافية بمقابل مادي بدائرة القسم.

تحقيقات النيابة: المتهم تاجر بالبشر

كشفت التحقيقات، إلى قيام المتهم " م.ع. ال"، عاطل، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بان تعامل في شخص طبيعي وهي المجني عليها " ح.ف.ر" والتي لم تبلغ ثمانية عشرة ميلادية وذلك بأن استغلها في أعمال منافية للآداب عن طريق عرض مبالغ مالية نظير ارتكاب الأعمال.

وثبت من إدارة مكافحة جرائم تنقية المعلومات بوزارة الداخلية، إلى وجود حساب للمتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يستخدمه برقم هاتفه في ارتكاب جريمته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الجنايات للحكم فيها والتي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.

في سياق متصل، كانت نيابة العطارين بالإسكندرية، قد قررت حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات وتحريضهن على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء، لابتزازهن واستغلالهن فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الهاتف المحمول لفحصه.

معلومات سرية برصد صفحة على التواصل الاجتماعي



وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات وتحريضهن على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء لابتزازهن واستغلالهن فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

إلقاء القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم تحديد مكانه وعمل كمين وألقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة العطارين، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الآثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.