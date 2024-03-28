الخميس 28 مارس 2024
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محافظات

الإعدام شنقا لعامل قتل ابنة عشيقته والمؤبد للعشيقة فى الإسكندرية

الاعدام
الاعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالاعدام شنقا والسجن المؤبد للمتهمة الثانية ربه منزل، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بقتل المجني عليها طفلة نجل عشيقته، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ بوفاة طفلة

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من المستشفى العام، بوفاة المجنى عليها الطفلة "س.ع.ج" بعد التعدى عليها بالضرب، بدائرة القسم.

المتهم تعدي على الطفلة

توصلت التحقيقات أنه بدائرة قسم الدخيلة قيام المتهم الأول " ع.أ.ع" عامل، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجنى عليها الطفلة "س.ع.ج"، بعد إذ أشبعها المتهم الأول ضربا والاعتداءات البدنية ضربا بالأيدى والأرجل من كافة أنحاء جسدها الهزيل، ثم رطم رأسها الضئيل بالحائط، حتى أيقن وفاتها، وكان ذلك فى تواجد المتهمة الثانية "س.ه.ز" ربة منزل، على مسرح الجريمة، وعدم منعها من حماية الطفلة المجنى عليها نجلتها من الأذى البدنى الواقع عليها من قبل المتهم الأول.

المتهمة تركت منزلها وعاشت مع المتهم

كشفت التحقيقات، إلى وصول جثمان الطفلة "س.ج. ع" إلى مستشفى العجمى العام، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت أنها تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحابها بناتها الثلاثة ومن ضمنهما المجنى عليها، حيث استقرت بشقة بمنطقة الهانوفيل، مضيفة أن المتهم الأول كان يتردد عليها، واعتدى بالضرب على المجنى عليها حتى فارقت الحياة.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

الإعدام شنقا قتل نجله عشيقته والمؤبد لوالدتها بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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