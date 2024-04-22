التحقيق مع فتاة صورت فيديوهات إباحية فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز فتاة على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

بلاغ للآداب

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب بقصد التربح منها.

كمين للمتهمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المذكورة وعمل كمين وألقي القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها على هاتفي محمول وبفحصهما تبين احتواء أحدهما على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وجهاز تابلت، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.