الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذ قرار إدارى بغلق أحد الفنادق بالإسكندرية لمخالفته لأحكام القانون

محكمة
محكمة

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، من تنفيذ قرار بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بالمدينة لعدم التزامه وذلك لمخالفة الفندق لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 من المادة 37.

 

وطبقا للمذكرة الصادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية رقم 56 بتاريخ 2024/3/11 والمرفق بها المحضر المحرر من مكتب الوزارة بمحافظة الإسكندرية ضد فندق ( ت-م) الواقع بمنطقة العطارين، وأن يغلق إداريا لثبوت تشغيله بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار علي أن يستمر الغلق لحين تلاقي أسبابه وعلي الأجهزة المعنيه تنفيذه.

 

وقامت لجنة مشكلة، بتنفيذ القرار بناء علي الاجتماع الخاص باللجنة المشكلة بتنفيذ القرار وتعهد مدير الفندق بتلاقي أسباب مخالفة إدارة الفندق العمل بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار وذلك خلال 15 يوما من تاريخه.

 

يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات السياحية.

 

كانت قد شنت الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية حملات بنطاق الأحياء، للرقابة على المنشآت والتأكد من ضبط الأسعار، بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات على المنشآت  لعدم إستغلال المواطنين.
 

استهدفت الحملات حي منتزة ثان منطقة أبو قير وحي شرق، أسفرت عن ضبط 9 منشآت غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور لمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة، واستدعاء الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة بالمنشأة.

 

كما حققت 3 منشآت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، كما تم رصد منشآتين تبيعان بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.
 

كما تم رصد 5منشآت ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، ومنشأة مغلقة أثناء المرور وسيتم إعادة المرور للتفتيش.

بمحافظة الإسكندري الفنادق وزارة السياحة مدير الفندق لجنة مشكلة

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