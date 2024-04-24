الحبس عامين مع الشغل لسيدة قتلت نجلها وإلقائه بالمقابر في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، بمعاقبة ربة منزل بالحبس لمدة عامين مع الشغل عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بالضرب أفضى للموت لنجلها بسبب كثرة صراخه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1674 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بالعثور على المجني عليه، داخل أحد المقابر بدائرة القسم.





كشفت التحقيقات، أنه عقب زيارة أحد الأهالي لقبر نجلته داخل المقابر، اشتم رائحه كريهه تبعث من العظام بالمقابر، فشاهد جثمان الطفل المجني عليه "م.س.ع" فقام بابلاغ الشرطة، توصلت التحريات إلى قيام المتهمة "ا.م.ق"، ربة منزل، بالتعدي على نجلها المتوفي الطفل، في يوم الواقعة وضربه بالأيدي والأرجل بسبب صراخه المتكرر وألقت به على إحدى منقولات الشقة، فارتطم رأسه بمسندها مما أدى إلى وفاته، وأنها لم تقصد قتله وإنما لتاديبه وعقب أنها أيقنت وفاته، حملته متخفية إلى المقابر، وتركته وفرت هاربا، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليها وأقرت بالواقعة وحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



