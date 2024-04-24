طعنه بسلاح أبيض.. المشدد 10 سنوات لبائع قتل شخصا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع أسكاك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما تعدي عليه بسلاح أبيض، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6056 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بوفاة المجني عليه داخل إحدى المستشفيات عقب تلقيه العلاج وقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة.





كشفت التحقيقات إلى قيام المجني عليه م.م.ا، بالذهاب إلى إحدى المستشفيات مستقلا توك توك، للعلاج أثر تعرضه إلى طعنه بسلاح أبيض، من قبل المتهم ك.ا.م، بائع أسماك، وأن المجني عليه توفي متأثرا بإصابته، وكشفت التحريات، أنه على أثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وحيازة المتهم سلاح أبيض، وتوجه إلى حيث يقطن المجني عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه طعنا في الصدر فأحدث إصابته، التي أودت بحياته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.