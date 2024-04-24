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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حبس عامل ذبح سائقًا بطريق إسكندرية الصحراوي

حبس عامل
حبس عامل

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عامل رخام 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بطريق إسكندرية الصحراوي، وسرقته، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها وكشف المتهمين والتصريح بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص متوفي إثر إصابته بجروح بكوبري الكافور دائرة قسم الشرطة.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة سائق يبلغ من العمر 16 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه جرح قطعي بالرقبة على أثره لقي مصرعه.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة وهو عامل رخام، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد استدراجه لتوصيله بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجني عليه مستخدمًا السلاح الأبيض، واستولى على مبلغ مالى خاص بالمجنى عليه وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب بالسيارة.

وتم بإرشاده عن المسروقات وضبط "الميكروباص" والهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهم، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

استدراجه حبس عامل سائق وسرقة سيارته بطريق اسكندرية الصحراوي نيابة العامرية

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