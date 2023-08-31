15 يوما للمتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عامل خردة وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل سائق توك توك وسرقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ من والد سائق التوكتوك

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من بائع متجول، مقيم بدائرة القسم، بفيد بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته.

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث وباجراء التحريات تبين قيام عامل خردة، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بإستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه، كما أرشد عن مكان الجثة، والآداة المستخدمة فـى الواقعة، وأضاف أنه قام ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لشخصين، لهما معلومات جنائية "سيئ النية"، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد كشفت تحقيقات نيابة الدخيلة بالإسكندرية، في واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" قيادة المجنى عليه وسرقته، أن المتهمين قاموا باستيقاف المجنى عليه واستقلال المركبة صحبته من دائرة قسم شرطة مينا البصل بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة "مكان العثور".

وتابعة التحقيقات أنه عند وصولهم قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بقصد تهديده وبث الرعب في نفسه لسرقة المركبة وليس قتله وعندما قاوم المجنى عليه تعدى عليه المتهم بالسلاح الأبيض، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وقاموا بالاستيلاء علي المركبة وفروا هاربين.

كما قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من سيدة وعاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل سائق توك توك أثناء سرقته بالاكراه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، وهم سيدة وعاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية والقليوبية".

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، تم بإرشادهم وضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.