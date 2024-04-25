الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت منطقة الحضرة القبلية التابعة لحي وسط الإسكندرية، انفجار اسطوانه غاز بعقار مكون من دور أرضي وطابق علوي، مما تسبب في حريق شقة سكنية، واصابه شخص وانهار سقف الطابق الأول علوي وإثارة الذعر بين سكان المنطقة.

بلاغ بحدوث انفجار

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث انفجار شديد وحريق فى شقة بالدور الأول بشارع البحاق متفرع من شارع الأمير حسين بالحضرة القبلية أمام سوق الحضرة نطاق حى وسط وإصابة شخص.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وسيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انفجار اسطوانه غاز وأسفر الحادث عن إصابة شخص من قاطني الشقة يبلغ من العمر 45 سنة، بحروق مختلفة وكسور وتم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي للعلاج، كما أدى الانفجار إلى سقوط سقف الطابق الأول العلوي، تم إخلاء المنزل من قاطنيه بالكامل ووضع الحواجز الحديدية بواسطة حي وسط وانتداب مهندسي الحي وإعداد تقرير عن سلامة العقار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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اصابة شخص انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية

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