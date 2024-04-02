الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حرب إبادة شاملة لليوم الـ179.. جرائم الاحتلال تطال طواقم العمل الإنسانى فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 179 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

 

ارتكاب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال واصل استهداف منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، وأنه في ظل استمرار حرب الإبادة الشاملة والمجازر البشعة التي لا تستثني أحدًا أقدم طيرانه أيضًا على شن غارة استهدفت موكبًا للعمل الإغاثي الإنساني في وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى لارتقاء عدد من شهداء الواجب الإنساني من المؤسسات الإغاثية لأصدقاء الشعب الفلسطيني الذين يقدمون الخدمات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع منذ 7 من أكتوبر، إلى 32 ألفًا و845 شهداء، و75 ألفًا و392 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

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عاجل.. منظمة المطبخ المركزى العالمى: استهداف عمالنا فى غزة أمر مأساوى

 أبرز تطورات الأحداث في قطاع غزة

 

  • استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة زعرب غرب رفح.
  • قصف مدفعي عنيف على منطقة المغراقة ووادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.
  • قصف عدد من السيارات المصفحة التي تحمل إشارات دولية معروفة لدى عودتها من منطقة اللسان البحري في المحافظة الوسطى.
  • استشهاد 5 بينهم أشخاص بينهم  4 عاملون أجانب في منظمة وورلد سنترال كيتشن، في قصف سيارة على طريق البحر غرب مدينة دير البلح.
  • استشهاد طفل وإصابة 20 آخرون  في غارة استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح.
الاحتلال غزة طواقم العمل الإنساني غارات شهداء جرحى

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حرب إبادة شاملة لليوم الـ179.. جرائم الاحتلال تطال طواقم العمل الإنساني في غزة

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