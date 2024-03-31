لليوم 177.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغارات عشوائية فى غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 177 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت منازل المواطنين وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت منازل المواطنين وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

82 شهيدًا و98 إصابة إثر ارتكاب قوات الاحتلال 8 مجازر ضد المدنيين

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدًا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع منذ 7 من أكتوبر، إلى 32 ألفًا و705 شهداء، و75 ألفًا و190 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

أبرز تطورات الأحداث في قطاع غزة

شن غارات على محيط مصنع شومر في مخيم المغازي وأخرى على مخيم النصيرات وسط القطاع.

قصف مدفعي عنيف على منطقة البركة في دير البلح وإطلاق نار من طائرات الاحتلال "كواد كابتر" على منازل المواطنين.

إطلاق نار على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

ارتقاء شهداء وسقوط إصابات جراء قصف قرب منطقة ميناء خان يونس بالتزامن مع تقدم آليات تجاه مواصي القرارة من شارع المطاحن.

قصف مدفعي عنيف على خيام النازحين ومنطقة الشاليهات مقابل ميناء خان يونس.

توغل قوات الاحتلال في منطقة البركة جنوب غرب دير البلح، وقصف منزل لعائلة العصار في المنطقة.

قصف منزل لعائلة أبوعون في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

إلى جانب ما سبق، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم الرابع عشر تواليًا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها الجديد على مستشفيي الأمل وناصر ومحيطهما في خان يونس لليوم الثامن تواليًا.