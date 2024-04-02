عاجل.. منظمة المطبخ المركزى العالمى: استهداف عمالنا فى غزة أمر مأساوى

وصفت منظمة المطبخ المركزي العالمي مقتل أعضاء من فريقها في قطاع غزة على يد إسرائيل بـ "الأمر المأساوي"، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

وقالت منظمة المطبخ المركزي العالمي: “يحظر تماما استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين في قطاع غزة وخارجه”.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال إنه يجري مراجعة على أعلى مستوى حول ملابسات ما وصفه بـ"الحادث المأساوي" لموظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

وأضاف أنه "يعمل بشكل وثيق مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لأهل غزة"، حسب زعمه.