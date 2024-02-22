وصول الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي "تشيويه تشياو-2" إلى موقع الإطلاق

قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الخميس، إن الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي التتابعي "تشيويه تشياو-2" وصل إلى موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن بيان الهيئة أن الصاروخ الحامل "لونج مارش-8 واي3" سيتم تجميعه واختباره في موقع الإطلاق حيث يستخدم الصاروخ الحامل "لونج مارش-8 واي3" باعتباره جيلا جديدا من الصواريخ الحاملة، الوقود الأخضر والصديق للبيئة وأجرى الصاروخ الحامل طيرانه الأول في عام 2020، الأمر الذي سد الفجوة في قدرة الصين على إرسال حمولات من 3 إلى 5 أطنان إلى المدار المتزامن مع الشمس.



وأضافت أن القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو-2" الذي تم نقله إلى نفس موقع الإطلاق في وقت سابق من الشهر الجاري، من المقرر إطلاقه في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن المرافق في موقع الإطلاق في حالة جيدة والعمل التحضيري يجري كما هو مخطط له كما سيعمل "تشيويه تشياو-2" أو "ماجبي بريدج-2" كمنصة ترحيل للمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر الصيني، ليوفر خدمات الاتصالات لبعثات "تشانغ أه-4" و"تشانغ أه-6" و"تشانج أه-7" و"تشانج أه-8".