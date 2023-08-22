رئيس أزهر السويس يتابع سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

تفقد فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، سير الامتحانات بالدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م.

وأجرى الهواري جولة متابعة شملت لجان امتحانات لجنة معهد فتيات المستقبل الإعدادي الثانوي المشتركة، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي (اللغة الإنجليزية، والصرف)، ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي (النحو والبلاغة).

وتفقد فضيلته لجان الامتحان، وأكد على السادة الملاحظين ضرورة مراجعة بيانات الطلاب والتأكد منها، كما تفقد فضيلة الدكتور "الهواري" أعمال الكنترول وسير الامتحانات الشفوية باللجنة.

كان فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، قد اجتمع أمس الإثنين مع العاملين بمعهد بنين السويس الإعدادي الثانوي، بحضور الأستاذة آيات محمد حسن مدير عام العلوم الثقافية، وفضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والأستاذ قطب حسن نائب رئيس مجلس الآباء، والأستاذ محمد معوض مدير أمن المنطقة، وتضمن الاجتماع مناقشة سير العمل بالمعهد خلال الفترة الماضية، واستعراض نتائج الامتحانات لسنوات النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية، وقد تم عرض بعض السلبيات بالمعهد، وطرح عدة حلول لها.

وتحدث فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، مؤكدا أن النجاح في أي عمل لا يكون إلا بالتعاون والتنسيق بين جميع المشاركين في هذا العمل، وأن الهدف الأساسي هو مصلحة طلاب الأزهر الشريف.

وفي نهاية الاجتماع تمنى فضيلته التوفيق للجميع، وأن يكون العام الدراسي القادم عاما موفقا للجميع بإذن الله تعالى.