الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ شمال سيناء يفتتح الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية الواقعة بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء،بحضور بعض قيادات المحافظة والجهاز ونواب البرلمان وعواقل ومشايخ وسط سيناء.

وأشاد اللواء الحسين فرحات، بجهود الدولة في تنمية منطقة وسط سيناء، ومواصلة مسيرة التنمية ودعم جهود الدولة التي لا تألو جهدًا في تلبية مطالب أهالي سيناء، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن الاهتمام البالغ بملف الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

وقدّم فرحات، الشكر للمحافظ على مجهوداته المبذولة في قطاع تنمية الثروة السمكية لا سيما في مجال الاستزراع السمكي، مثمنًا الدور المهم والحيوي الذي تلعبه المحافظة في تذليل أي تحديات تواجه قطاع الثروة السمكية وتعرقل مسيرة التنمية على أرض سيناء.

وأضاف المدير التنفيذي أهمية إحياء وتشغيل مزرعة أم شيحان السمكية، والتي تم إنشاءها عام 2015، من أجل توفير الأسماك الطازجة وبجودة عالية لأهالي سيناء الحبيبة، نظرًا لأن المزرعة السمكية تضم 6 أحواض دائرية، و3 أحواض مستطيلة.

طرح الإنتاج بأسعار مُخفضة

وأعلن فرحات عن طرح إنتاج المزرعة في أسواق المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة موجة الغلاء والتصدي لجشع التجار، بالتنسيق مع المحافظة على فترات، حسب احتياجاتها الاستهلاكية، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك محليًا، ويعزز تصدير الأسماك إلى السوق الخارجية، ويسهم في الاقتصاد القومي.

من جهته، وجّه اللواء الدكتور عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال كلمته، الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات، وبالأخص اللواء الحسين فرحات؛ لاهتمامه بملف تنمية الثروة السمكية وتطوير أساليب العمل في تشغيل المزرعة، والتواصل الفعال مع الصيادين بالمحافظة، والسعي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أوضح المهندس محمد سويلم، مدير إدارة المزارع السمكية بسيناء، أن إنتاج اليوم بلغ حوالي 2.5 طن من الأسماك، سيتم تخصيص جزء منها إلى 6 منافذ بمدينة العريش استعدادًا لطرحها بأسعار مخفضة، مضيفًا أن المزرعة تعد أول مزرعة سمكية تعتمد على الاستزراع السمكي التكاملي.

وخلال الزيارة، حرص فرحات على شكر جميع العاملين القائمين على المزرعة، لما يتمتعوا به من العزيمة والإصرار على إنجاح تشغيل المزرعة  وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج بها، لا سيما بعد توفير كل مستلزمات التشغيل، وإتاحة الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بها، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد لمضاعفة كميات الأسماك المنتجة من المزرعة في الدورات الإنتاجية المقبلة.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي على خلفية زيارة اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز إلى المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز بمحافظة شمال سيناء العام الماضي، والتي وعد خلالها العاملين بسرعة العمل على تطوير وإعادة تشغيل مزرعة أم شيحان السمكية.

شوشة وفرحات يفتتحان الصيد بمزرعة شيحان السمكية بمحافظة شمال

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