"بحوث الصحراء" يناقش الخطة الوطنية لمكافحة التصحر "2024-2030"

عقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، اجتماعا مع ممثلي بعض الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024– 2030) التي أعدها المركز بصفته نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بجهود الشركاء الوطنيين، تمهيدًا لتقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

وقال حسام شوقي، إنه جرى تحديث وإعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية المصرية الحالية (NSAP) برؤية مستقبلية بناءًا علي تقييم خطط العمل الوطنية السابقة، وتهدف الخطة الحالية إلى تجنب مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتقليلهما إلى الحد الأدنى وعكس اتجاههما والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتأثرة والمتضررة والحصول على أراضي خالية من ظاهرة التدهور.

الإطار الاستراتيجى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وتتوافق الاستراتيجية مع الإطار الاستراتيجى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 – 2030، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وخطة التنمية الزرعية المستدامة المحدثة والصادرة في 2019، وذلك في الفترة من عام 2024 إلى 2030، عن طريق بناء القدرات وتبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتوفير الدعم العلمي وزيادة الوعي وتعبئة الموارد المالية وتقديم المساعدة في تنفيذ السياسات على المستوى الوطني وتحت الوطني.

وجرى خلال الاجتماع عرض ومناقشة النقاط الرئيسية المتعلقة بتدهور الأراضي، والمشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن الخطة الوطنية، كما تم تسليط الضوء على آليات توفير الدعم المالي لتنفيذ المشروعات المقترحة، وقامت الجهات المشاركة من مؤسسات ووزرات مختلفة منها وزارة الخارجية، ومجلس الوزراء، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ومركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالحوار والمناقشة ليتم اعتماد المقترحات لإعداد الاستراتيجية النهائية.