"الزراعة" تصدر توصيات فنية لمزارعي بنجر السكر خلال شهر مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر مارس:



وتمثلت التوصيات في الآتي:

العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر)

• الري بانتظام حتى لا تحدث أعفان بالجذور

• فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.

• الحصاد بتقليع البنجر يدويا" أو آليا" ثم تنظيف الجذور وتكومها وتغطيتها بالعرش لحين توريدها حسب برنامج شركة السكر بالمنطقة.

العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):



• إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النباتات والمتمثلة في تشقق أعناق الأوراق وقابليتها للكسر ثم ظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية يتم رش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5 إلى 1 كيلو جرام للفدان.



• متابعة الري باعتدال حتى دخول النبات لفترة الفطام على أن يكون الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث أعفان.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:



وتمثلت التوصيات في الآتي:

• في الأراضي القديمة

العروة المبكرة (زراعات أغسطس):

استمرار فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.



عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.



ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذية المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها وعدم حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.