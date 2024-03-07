الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر توصيات فنية لمزارعي بنجر السكر خلال شهر مارس

محصول البنجر
محصول البنجر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر مارس:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر) 
• الري بانتظام حتى لا تحدث أعفان بالجذور 
• فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.
• الحصاد بتقليع البنجر يدويا" أو آليا" ثم تنظيف الجذور وتكومها وتغطيتها بالعرش لحين توريدها حسب برنامج شركة السكر بالمنطقة.
العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):


• إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النباتات والمتمثلة في تشقق أعناق الأوراق وقابليتها للكسر ثم ظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية يتم رش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5 إلى 1 كيلو جرام للفدان.


• متابعة الري باعتدال حتى دخول النبات لفترة الفطام على أن يكون الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث أعفان.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
• في الأراضي القديمة 
العروة المبكرة (زراعات أغسطس):
استمرار فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.


عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.


ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذية المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها وعدم حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.

الزراعة تصدر بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر خلال شهر

مواد متعلقة

حلًا لأزمة ارتفاع أسعاره.. تحرك برلمانى للمطالبة بالتوسع فى زراعة قصب السكر

زراعة النواب توصي بتوحيد سعر توريد السكر.. و"الحصري" يحذر من تراجع مساحات البنجر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

وزير التموين: زيادة إنتاج السكر من القصب المورد إلى 88055 طنًا

خبراء: ضرورة إعادة النظر في أسعار توريد القصب 2025

باقٍ من الزمن 41 يومًا.. موعد قدوم شهر شعبان 2024 والأدعية المستحبة

"التموين" تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام.. ومواطنون: "انفراجة قريبة"

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة

وسط اتساع المجاعة.. استشهاد العشرات بغزة جراء غارات الاحتلال المتواصلة لليوم 153

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات