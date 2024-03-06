الأربعاء 06 مارس 2024
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مصر

الزراعة: "صحة الحيوان" و"الفاو" ينفذان دورة حول اختبارات مقاومة المضادات البكتيرية

السيد القصير
السيد القصير

نظم معهد صحة الحيوان الدورة التدريبية المشتركة تحت عنوان "الطرق القياسية لبروتوكولات اختبارات مقاومة المضادات البكتيرية، شارك فيها 19 متدربًا، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون والمشاركة مع المنظمات الدولية ذات الصلة ومنها الفاو.

ويأتي المؤتمر برعاية وإشراف د عادل عبدالعظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية، وتماشيًا مع الدور الريادى لمصر في التنمية الزراعية المستدامة والتعاون المستمر والمثمر مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وفي كلمة الافتتاح، رحب د ممتاز شاهين مدير المعهد بالمشاركين، وخاصة د لطفى علال رئيس فريق الفاو في مصر، والدكتور وليد الفيقى ممثل هيئة المعونة الأمريكية في مصر، كما أشاد بدور منظمة الفاو في مشاركتها في دعم التنمية المستدامة 2030 فى مصر.

وتعتبر مقاومة مضادات الميكروبات خطرًا عالميًا داهمًا متزايدًا يحدق بصحة البشر والحيوانات، كما أن لها تداعيات على كل من سلامة الأغذية والأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي للملايين من البشر.

 وتعتبر ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات ظاهرة طبيعية بالأساس وأصبحت متسارعة في هذا العصر نتيجة التوسع في الاستخدام غير المناسب لمضادات الميكروبات في الإنسان والحيوان كذلك ترتبط المخاوف الحالية لمقاومة مضادات الميكروبات بقدرة المسببات المرضية على تطوير آليات أكثر تعقيدًا لمقاومة المضادات الحيوية، وتشكّل هذه الظاهرة تهديدًا عالميًا للصحة والتنمية، وتستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة متعددة الأطراف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".


وأكد "شاهين" اهتمام المعهد المستمر بأهمية مقاومة المضادات البكتيرية كظاهرة عالمية ومحلية وأحد التحديات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) التي تهدد الإنسانية ويجب التصدى لها بقوة، وأن المعهد بالتعاون مع الفاو يقوم بتنفيذ العديد من البرامج للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف أن ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات جزء من برنامج الصحة الواحدة التي يوليها المعهد أهمية كبيرة، وأن جميع من يهمهم الأمر من الجهات المعنية يقفون على قدم المساواة من المسؤولية نحو إحراز التقدم في السيطرة الكاملة على هذه التحديات. 

وفى نهاية كلمته تمنى للحضور الاستفادة القصوى من المحاضرات ونجاح الدورة التدريبية، وأن تأتي ثمارها لمصلحه وطننا الحبيب.

السيد القصير وزير الزراعة الصلة رئيس البحوث الزراعية التنمية الفاو الحيوان

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