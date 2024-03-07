الخميس 07 مارس 2024
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مصر

معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجًا تدريبيًا للشباب عن تصنيع منتجات الألبان

جريدة الدستور

ينظم  معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا عمليا بعنوان "تصنيع بعض منتجات الألبان"، لعدد من شباب الخريجين والكوادر العاملة بشركات تصنيع الألبان؛ لرفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع الحيوي.

وتشترك معظم منتجات الألبان في العديد من الخطوات والعمليات الأساسية، مثل التنقية والترشيح والتسخين والتبريد والتعبئة والتغليف، ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المتدربين الخبرة والمهارات الفنية والعملية اللازمة لإنتاج منتجات ألبان صحية وآمنة، من خلال التعرف على القيمة الغذائية والصحية للألبان ومنتجاتها. وكذلك الاختبارات التي تجرى عند استلام اللبن الخام، وتصنيع أنواع الجبن المختلفة، مثل تصنيع الجبن الرأس- تصنيع الجبن القريش- تصنيع الجبن الطري- تصنيع الجبن المطبوخ- تصنيع منتجات الألبان المتخمرة مثل الزبادي والزبادي المخفف أو المشروب وزبادي بالفواكه وغيرها.

اهتمام كبير بتحسين صناعة إنتاج الألبان

أوضح الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، أن صناعة الألبان شهدت في السنوات القليلة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل الدولة؛ لتحسين هذه الصناعة وزيادة جودة وسلامة المنتجات اللبنية التي يستهلكها المصريون، والتي تعتبر عنصرا أساسيا على مائدة المستهلك المصري. 

يأتي هذا الاهتمام لمواكبة التطور الكبير الحادث في صناعة الجبن- التي تعود إلى أكثر من 5000 عام مضت- عبر تحسين منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم إنتاج وتسويق والرقابة على منتجات الألبان أيضا، من خلال تطوير منظومة إنتاج اللبن ونقله عبر مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع اللبن، والذي من شأنه النهوض بصناعة الألبان.

ويعمل قطاع إنتاج الألبان على مواكبة خطة الدولة بالتنمية المستهدفة بحلول عام 2030، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية لسد الفجوة الاستيرادية وتشجيع المستثمرين على التوسع في هذا النشاط  الحيوي.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن منتجات الألبان من أكثر المنتجات الغذائية استهلاكًا، خاصة منتجات الألبان المتخمرة؛ لما لها من فوائد غذائية وصحية بالغة الأهمية، كما أنها تعد من المشروعات المربحة وتسهم في زيادة الدخل القومي. وتصنيع منتجات الألبان يمر بعدة خطوات رئيسية مشتركة بالإضافة لخطوات فرعية تتوقف على نوع المنتج المطلوب صناعته.

 

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