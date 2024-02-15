طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

يجد الكثير من محبي الجبن الطبيعي الخالي من الزيوت النباتية ما يريدونه في الجبن القريش المصنوع بطريقة بسيطة بدون أي تدخلات صناعية.

لكن لا يعرف الكثير أن الجبن القريش يمكن صناعته في المنزل دون الحاجة إلى شراءه.. وإليكم تفاصيله.

المكونات:

2 كيلو لبن

نصف كوب خل أبيض

خطوات عمل الجبن القريش

- وضع اللبن في وعاء على نار البوتاجاز حتى يكون دافئًا فقط دون أن يصل لدرجة الغليان

- إضافة الخل للبن الدافئ وتقليبه جيدًا فيتحول اللبن بعدها إلى لبن رائب في الحال بعد إضافة الخل

-وضع الجبنة المتخثرة في اللبن على مصفاة مبطنة بالشاش الأبيض

-وضع المصفاة أعلى بولة عميقة حتى يتساقط بداخلها شرش اللبن من الجبنة

-إغلاق الشاش على الجبنة المتخثرة وتركها ليلة كاملة في الثلاجة إذا كان الطقس حار

-ويمكن الاحتفاظ بها خارجًا في فصل الشتاء وهو الأفضل في تحضير الجبنة القريش الفلاحي

-بعد مرور ليلة كاملة سنلاحظ وجود الجبنة القريش داخل الشاشة وهي جبنة متماسكة دون ماء بداخلها

-تقطع الجبنة القريش لمربعات متوسطة الحجم وحفظها في علبة محكمة الغلق بعد تغليفها بكيس بلاستيك

- يتم الاحتفاظ بالجبنة القريش مدة أسبوع واحد فقط في الثلاجة حتى لا يتغير طعمها

طريقة عمل الجبنة القريش الفلاحي

تعتمد طريقة عمل الجبنة القريش الفلاحي بالصور على استعمال الحصيرة أو المنفحة، وهي أداة أساسية لتحضير الجبنة القريش عند الفلاحين، أما في المدن يتم تحضير الجبنة القريش بالأداة البديلة وهي المصفاة ذات الثقوب الضيقة جدا.

طريقة عمل الجبنة القريش في البيت كالتالي:

مكونات الجبنة القريش الفلاحي

4 كيلو لبن جاموسي أو بقري

4 ملاعق كبار خل

رشة ملح

خطوات عمل الجبنة القريش الفلاحي

وضع اللبن في وعاء على النار حتى يتم غليه جيدا

أضافة الخل والملح إلى اللبن المغلي بعد رفعه من على النار

تغطية وعاء اللبن وأدخاله إلى الفرن المطفي ليتم تخمره

ترك اللبن مع خليط الخل والملح لمدة ساعتين حتى تنفصل الطبقة السميكة عن السائلة

نأخذ الطبقة السميكة من اللبن في مصفاة ضيقة الثقوب مع مراعاة وضع قطعة من الشاش في أرضية المصفاة

وضع قطعة أخرى من الشاش فوق قطع الجبن، وللحصول على نتيجة مثالية يتم وضع شيئا ثقيلا فوق شاشة الجبنة

نترك الجبنة القريش بهذا الوضع مدة 7 ساعات على الأقل حتى تتصفى تماما من الشرش

وضع قطع الجبنة القريش في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة