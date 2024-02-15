الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

جبنة قريش
جبنة قريش

يجد الكثير من محبي الجبن الطبيعي الخالي من الزيوت النباتية ما يريدونه في الجبن القريش المصنوع بطريقة بسيطة بدون أي تدخلات صناعية. 

لكن لا يعرف الكثير أن الجبن القريش يمكن صناعته في المنزل دون الحاجة إلى شراءه.. وإليكم تفاصيله.

ضبط 3 طن جبن ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

المكونات:

2 كيلو لبن

نصف كوب خل أبيض

خطوات عمل الجبن القريش 

- وضع اللبن في وعاء على نار البوتاجاز حتى يكون دافئًا فقط دون أن يصل لدرجة الغليان

- إضافة  الخل للبن الدافئ وتقليبه جيدًا فيتحول اللبن بعدها إلى لبن رائب في الحال بعد إضافة الخل

-وضع  الجبنة المتخثرة في اللبن على مصفاة مبطنة بالشاش الأبيض

-وضع المصفاة أعلى بولة عميقة حتى يتساقط بداخلها شرش اللبن من الجبنة

-إغلاق الشاش على الجبنة المتخثرة وتركها ليلة كاملة في الثلاجة إذا كان الطقس حار

-ويمكن الاحتفاظ بها خارجًا في فصل الشتاء وهو الأفضل في تحضير الجبنة القريش الفلاحي

-بعد مرور ليلة كاملة سنلاحظ وجود الجبنة القريش داخل الشاشة وهي جبنة متماسكة دون ماء بداخلها

-تقطع  الجبنة القريش لمربعات متوسطة الحجم وحفظها في علبة محكمة الغلق بعد تغليفها بكيس بلاستيك

- يتم الاحتفاظ بالجبنة القريش مدة أسبوع واحد فقط في الثلاجة حتى لا يتغير طعمها

طريقة عمل الجبنة القريش الفلاحي 

تعتمد طريقة عمل الجبنة القريش الفلاحي بالصور على استعمال الحصيرة أو المنفحة، وهي أداة أساسية لتحضير الجبنة القريش عند الفلاحين، أما في المدن يتم تحضير الجبنة القريش بالأداة البديلة وهي المصفاة ذات الثقوب الضيقة جدا.

طريقة عمل الجبنة القريش في البيت كالتالي:

مكونات الجبنة القريش الفلاحي

4 كيلو لبن جاموسي أو بقري

4 ملاعق كبار خل

رشة ملح

خطوات عمل الجبنة القريش الفلاحي

وضع اللبن في وعاء على النار حتى يتم غليه جيدا

أضافة الخل والملح إلى اللبن المغلي بعد رفعه من على النار

تغطية وعاء اللبن وأدخاله إلى الفرن المطفي ليتم تخمره

ترك  اللبن مع خليط الخل والملح لمدة ساعتين حتى تنفصل الطبقة السميكة عن السائلة

نأخذ الطبقة السميكة من اللبن في مصفاة ضيقة الثقوب مع مراعاة وضع قطعة من الشاش في أرضية المصفاة

وضع  قطعة أخرى من الشاش فوق قطع الجبن، وللحصول على نتيجة مثالية يتم وضع شيئا ثقيلا فوق شاشة الجبنة

نترك  الجبنة القريش بهذا الوضع مدة 7 ساعات على الأقل حتى تتصفى تماما من الشرش

وضع قطع الجبنة القريش في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة

طريقة عمل الجبنة القريش كيلو لبن

مواد متعلقة

أحمد موسى: "كيلو البن وصل 600 جنيه.. الناس تعيش إزاي؟"

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

اغتصباها أمام حبيبها.. "ذئاب بشرية" تنهش فتاة النزهة فى عيد الحب

"بيطبعوا فلوس".. كواليس مداهمة وكر عصابة الدولارات والذهب في أكتوبر

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

"كانت هتضيع رجولتي".. عامل يحاول الانتقام من زوجته بـ"طريقة غريبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"